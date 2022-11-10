МВД добавило в список нацистской символики лозунг «Жыве Беларусь»

Министерство внутренних дел обновило список нацистской символики и нацистских организаций в законе «О недопущении реабилитации нацизма», теперь в него входит лозунг «Жыве Беларусь». Постановление № 271 опубликовано на Национальном правовом портале.

Лозунг упоминается в документе под 4 пунктом. В тексте постановления сказано, что восклицание «Жыве Беларусь» выполняется вместе с поднятием правой руки с распрямленной ладонью.

«Коллаборационистское приветствие — является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская № 2, она же — белорусская № 1) наравне с нацистским партийным приветствием "Хайль Гитлер" и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание "Жыве Беларусь" и отзыв "Жыве"», — говорится в документе.

До обновления в списке нацисткой символики и атрибутики содержалось 10 пунктов. Теперь их 52.