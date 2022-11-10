«Свободный профсоюз»: в Полоцке задержан сын главы независимого профсоюза «Нафтан» Ольги Бритиковой

В Полоцке силовики задержали сына главы независимого профсоюза «Нафтан» Ольги Бритиковой Егора Свободного, сообщают телеграм-канал «Свободный профсоюз» и Reform.

По информации «Свободного профсоюза», сын Бритиковой вернулся из армии за день до суда над ней и «представлял её интересы» на заседании. После ареста он ежедневно навещал её в ИВС. За что именно его задержали — неизвестно.

Вечером телеграм-канал сообщил, что сына Бритиковой освободили.

3 ноября главу независимого профсоюза «Нафтан» Ольгу Бритикову арестовали на 15 суток по обвинению в распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

27 февраля главу профсоюза задержали на избирательном участке когда она фотографировала бюллетень. Тогда суд пять раз арестовывал ее на 15 суток. Последний протокол был составлен по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

Обновлено в 19:26. Добавлена информация об освобождении Егора Свободного.