«Зеркало»: доцента Сергея Гаранина уволили из Академии наук после 10 суток на Окрестина

Доцента кафедры литературно-художественной критики Академии наук Сергея Гаранина, недавно отбывшего 10 суток в изоляторе на Окрестина, уволили из НАН Беларуси, сообщает «Зеркало» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Еще перед длинными ноябрьскими выходными в президиум Академии наук вызвали директоров институтов и сказали уволить тех, кто после недавней «облавы» оказался на "сутках"», — рассказал собеседник издания.

О задержании доцента Сергея Гаранина стало известно 6 ноября, когда он уже вышел на свободу. Он отбывал 10 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (19.11 КоАП). 2 ноября «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники сообщила, что в Академии наук прошёл ряд задержаний сотрудников.

После ареста доцент рассказывал, что в шестиместной камере с ним в разное время было от 18 до 31 человека. Некоторые из них были сильно избиты.

«Хлопцаў маладых шкада, бо іх вельмі моцна збіваюць у ГУБАЗіКу. Адзін быў збіты так, што мог ляжыць толькі на жываце. Паклалі яго пад краты, дзе троху цягне халодным паветрам. Так ён мог спаць», — писал Гаранин.