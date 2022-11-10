Прокурорка запросила 2,5 года домашней химии для обвиняемого в грубом нарушении порядка экскурсовода Игоря Хмары

В суде Московского района Минска прокурорка запросила 2,5 года домашней химии для экскурсовода Игоря Хмары по делу о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) за участие в митинге 16 августа 2020 года, сообщил «Медиазоне» слушатель из зала суда.

Как сообщает слушатель, в суде Хмара признал вину и сказал, что раскаивается в своих действиях и «изменил жизненные приоритеты». На заседании также сообщили, что 8 августа Хмара написал явку с повинной «на основании фото в инстаграме» за 16 августа 2020 года.

О том, что против Хмары возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), в середине октября сообщил телеграм-канал By_culture.

Экскурсовода задержали в начале августа. Вечером Хмара проводил экскурсию по Серебрянке, а сообщение о его задержании появилось ближе к ночи. Это была вторая подобная экскурсия, сбор на которую он объявил в своих соцсетях — участие было бесплатным.

Игорь Хмара — беларускоязычный экскурсовод по Беларуси и журналист. Он писал об урбанистике для портала Realt.by, издания «Близкие новости», «Беларускага радыё» и других.