Провластный канал сообщил о задержании сотрудника МТС, которому вменяют слив данных «Черной книге Беларуси»
Провластный канал сообщил о задержании сотрудника МТС, которому вменяют слив данных «Черной книге Беларуси»
ГУБОПиК против телеграма
10 ноября 2022, 19:20
 
 
 
 
 

Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с задержанным сотрудником МТС, который, по версии авторов канала, сливал персональные данные прокуроров и других госслужащих телеграм-каналу «Черная книга Беларуси».

В ролике канала задержанный рассказывает, что работал в МТС в 2020 и 2021 году на должности специалиста по работе с клиентами и имел доступ к данным «различного конфиденциального характера».

«Задержан сегодня по подозрению в распространении конфиденциальных данных в телеграм-канал "Черная книга Беларуси"», — говорит он на камеру.

«Черная книга Беларуси» — телеграм-канал, который с 2020 года занимается деанонимизацией силовиков. В апреле 2021 года суд в Гомеле признал его «экстремистским».

     
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