«"Нафтан" против экстремизма»: по делу о коррупции силовики задержали двух руководителей предприятия

Силовики задержали двух руководителей «Нафтана», пишет телеграм-канал «"Нафтан" против экстремизма».

Речь о Николае Соколове, начальнике управления производственно-технической комплектации, и Сергее Борохе, заместителе главного механика по модернизации и ремонтам, утверждают авторы канала.

По их сведениям, это связано с «делом о коррупции и преступности при строительстве установки замедленного коксования».

Как пишет канал, в июле 2021 года силовики задержали Юрия Паршонка, руководителя дирекции по инвестиционным проектам. Его задержание было связано со строительством системы ультразвукового контроля, утверждает «"Нафтан" против экстремизма».