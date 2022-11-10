«Вясна»: дело против Дануты Передни рассмотрят заново; изначальный приговор вынес суд, который не имел на это полномочий

В Могилевском областном суде 21 ноября в порядке первой инстанции назначено новое рассмотрение дела 20-летней студентки Дануты Передни — ее будут судить по тем же статьям УК, по которым суд Кировского района уже приговорил ее в июле к 6,5 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

11 октября судебная коллегия в Могилевском областном суде рассмотрела апелляционную жалобу Передни. Как пишут правозащитники, изначально дело не было подсудно районному суду, и потому суд Кировского района не мог его рассматривать.

«Вясна» ссылается на часть 1 статьи 268 УПК, по которой областному, Минскому городскому судам подсудны уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества, преступления против государства, а также преступления, за которые может быть назначена смертная казнь. Как замечают правозащитники, Передне вменялись в вину в том числе призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (часть 1 статьи 361 УК), которые относятся к преступлениям против государства. Это означает, что ее дело мог рассматривать только областной или Минский городской суд.

5 июля суд Кировского района Могилевской области приговорил Передню к 6,5 годам колонии по обвинению в действиях против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

Передню задержали 28 февраля, когда она приехала на маршрутке из Кировска в Могилев, писал «MAYDAY». Утверждали, что поводом стал репост студентки в один из могилевских чатов, в котором резко критиковались действия Владимира Путина и Александра Лукашенко в отношении войны в Украине.

14 июня КГБ внес Передню в список «лиц, причастных к террористической деятельности». «Наша Ніва» писала, что студентка училась в Могилевском государственном университете имени Кулешова на специальности «романо-германская филология».

