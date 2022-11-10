Из Беларуси уходит компания, владеющая диагностической сетью Synevo

Шведский холдинг Medicover, которому принадлежит доля компании «Синево», уходит из Беларуси. Эту информацию в отчете холдинга заметил OfficeLife.

Как пишет издание, свои беларуские активы Medicover оценивает в 14,5 миллиона евро. Выручка холдинга в Беларуси составила в прошлом году 21,7 миллиона евро, за девять месяцев этого года — 15,3 миллиона евро.

В июне холдинг отметил снижение спроса на услуги Synevo. Тогда это связывали с санкциями в отношении Беларуси, писал OfficeLife.

Synevo — крупная сеть по проведению медицинских анализов в Беларуси. Ее пункты открыты в 23 городах страны.