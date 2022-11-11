Главу независимого профсоюза «Нафтан» Ольгу Бритикову арестовали на 15 суток за рисунок с надписью «Нет войне» в фейсбуке

Главу независимого профсоюза «Нафтан» Ольгу Бритик️ову арестовали на 15 суток по обвинению в несанкционированном пикетировании (статья 24.23 КоАП) за рисунок с надписью «Нет войне» на ее странице в фейсбуке, сообщает правозащитный центр «Вясна».

3 ноября Бритикову арестовали на 15 суток по обвинению в распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

27 февраля главу профсоюза задержали на избирательном участке когда она фотографировала бюллетень. Тогда суд пять раз арестовывал ее на 15 суток. Последний протокол был составлен по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).