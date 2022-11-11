Провластный канал сообщил, что против вернувшегося из Польши беларуса возбудили дело за «противостояние власти»
Провластный канал сообщил, что против вернувшегося из Польши беларуса возбудили дело за «противостояние власти»
11 ноября 2022, 16:19
 
 
 
 
 

В Чечерске сотрудники ГУБОПиК и ОМОНа задержали местного жителя, вернувшегося из Польши — против него возбудили уголовные дела по четырем статьям УК, сообщает провластный телеграм-канал «Жестко, но честно Гомель»

Как пишут авторы канала, против него возбудили дело по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК), оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), создании или участии в «экстремистском формировании» (статья 361-1 УК) и содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).

В подписи к посту авторы называют задержанного «радикально настроенным "сектантом-бчбшником"». По их словам, он работает электриком в Польше, а в Чечерск вернулся на время погостить.

«Данный персонаж всячески предпринимает попытки противостоять действующей власти РБ, неоднократно ранее задерживался и привлекался к административной ответственности. Публично оскорблял в Интернете Президента РБ, сотрудников милиции, разжигал социальную вражду и рознь, входил в состав и содействовал экстремистской деятельности различных террористических формирований», — говорится в посте канала.

На видео задержания заметно, что жителя Чечерска вывезли из дома без верхней одежды — в здание милиции его заводят в одних трусах.

Сам задержанный в ролике провластного канала рассказывает, что его зовут Сергей Руденков, а задержали его за «подпись на деструктивные каналы в телеграме». Он добавляет, что «искал адвоката по поводу обжалования штрафов по статье 23.34», в том числе обращался в канал Светланы Тихановской.

     
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