Провластный канал сообщил, что против вернувшегося из Польши беларуса возбудили дело за «противостояние власти»

В Чечерске сотрудники ГУБОПиК и ОМОНа задержали местного жителя, вернувшегося из Польши — против него возбудили уголовные дела по четырем статьям УК, сообщает провластный телеграм-канал «Жестко, но честно Гомель»

Как пишут авторы канала, против него возбудили дело по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК), оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), создании или участии в «экстремистском формировании» (статья 361-1 УК) и содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).

В подписи к посту авторы называют задержанного «радикально настроенным "сектантом-бчбшником"». По их словам, он работает электриком в Польше, а в Чечерск вернулся на время погостить.

«Данный персонаж всячески предпринимает попытки противостоять действующей власти РБ, неоднократно ранее задерживался и привлекался к административной ответственности. Публично оскорблял в Интернете Президента РБ, сотрудников милиции, разжигал социальную вражду и рознь, входил в состав и содействовал экстремистской деятельности различных террористических формирований», — говорится в посте канала.

На видео задержания заметно, что жителя Чечерска вывезли из дома без верхней одежды — в здание милиции его заводят в одних трусах.

Сам задержанный в ролике провластного канала рассказывает, что его зовут Сергей Руденков, а задержали его за «подпись на деструктивные каналы в телеграме». Он добавляет, что «искал адвоката по поводу обжалования штрафов по статье 23.34», в том числе обращался в канал Светланы Тихановской.