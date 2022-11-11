Нескольких осужденных на химию, которых задержали в октябре, оштрафовали и арестовали на сроки от 7 до 10 суток

В Брестской области нескольких приговоренных к химии арестовали и оштрафовали на сроки от 7 до 10 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна».

«Отработка ГУБОПиК отдельного контингента данных учреждений». Что известно о волне задержаний на химии

Как пишут правозащитники, задержанному 30 октября в ИУОТ-55 жителю Ляховичей Вячеславу Смирнову назначили 10 суток ареста по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), которые он отбывал в ИВС на Окрестина в Минске.

Как пишут правозащитники, основанием для задержания стало наличие приложения Telegram на его телефоне, однако силовики не нашли в нем подписок на «экстремистские» каналы, и потому составили протокол за мелкое хулиганство: «якобы он вел себя агрессивно и заносчиво, нецензурно ругался, размахивал руками, на замечания не реагировал».



Отбывавшей наказание на химии в Гродно и задержанной 30 октября жительнице Бреста Алене Лыскович суд назначил штраф за «распространение экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Размер штрафа не уточняется.

Как ранее сообщали правозащитники, задержанному в тот же день на химии Юрию Винчуку назначили 7 суток ареста. За что его судили — не уточняется.