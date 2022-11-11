Экскурсовода Игоря Хмару приговорили к 2,5 годам домашней химии по обвинению в грубом нарушении порядка

Суд Московского района Минска приговорил экскурсовода Игоря Хмару к 2 годам и 6 месяцам домашней химии по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает «Вясна».

В суде Хмара признал вину и сказал, что раскаивается в своих действиях и «изменил жизненные приоритеты». На заседании также сообщили, что 8 августа Хмара написал явку с повинной «на основании фото в инстаграме» за 16 августа 2020 года.

Экскурсовода задержали в начале августа. Вечером Хмара проводил экскурсию по Серебрянке, а сообщение о его задержании появилось ближе к ночи. Это была вторая подобная экскурсия, сбор на которую он объявил в своих соцсетях — участие было бесплатным.

Игорь Хмара — беларускоязычный экскурсовод по Беларуси и журналист. Он писал об урбанистике для портала Realt.by, издания «Близкие новости», «Беларускага радыё» и других.