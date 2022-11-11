Рестораны «МакДональдс» в Беларуси продолжат работу как «Вкусно и точка»

Сеть ресторанов МакДональдс в Беларуси объявила, что продолжит работу под российским брендом «Вкусно и точка». Информация об этом появилась в инстаграме сети.

Изменения введут в течение нескольких недель, пишет компания.

В июне рестораны «МакДональдс» стали сетью «Вкусно и точка» в России. Сам «МакДональдс» там прекратил существование из-за полномасштабной войны России против Украины.

Российскую сеть «МакДональдс» продал нефтянику из Новокузнецка и владельцу компании-лицензиата на рестораны быстрого питания Александру Говору. По условиям сделки, ему нельзя использовать логотип, название и фирменное меню сети.