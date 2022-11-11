Обвиняемому по «делу ОГСБ» Дмитрию Сосновскому переквалифицировали статью о «подготовке теракта» на «теракт»

В Минском суде на заседении по «делу ОГСБ» обвиняемому Дмитрию Сосновскому переквалифицировали статью о «подготовке теракта» на «теракт» в отношении государственного или общественного деятеля (часть 1 статьи 359 УК РБ), пишет «Белта» и «Вясна».

«Прокурор запросил в суда небольшой перерыв, чтобы написать новое обвинение, отметив, что на это ему будет достаточно 40 минут», — рассказал Sputnik.

Фигурант дела не признал вину по новому обвинению, пишут правозащитники. Сосновского, кроме статьи об акте терроризма в отношении государственного или общественного деятеля, обвиняют в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК), в участии в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (статья 290-4 УК), незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и покушение на такие действия (статья 295 УК), призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК) и разжигании социальной вражды или розни (статья 130 УК).

2 ноября Сосновский рассказал на суде, что силовики вовлекли его в преступление в ходе следственного эксперимента и пытали ради признания. По его словам, его нападение на пропагандиста Григория Азаренка спланировали силовики — они же «применяли насилие и пытки, заставили написать чистосердечное признание».

Всего в «деле ОГСБ» пять фигурантов — Наталья Матвеева, Вадим Гулевич, Кирилл Ашурок, Алексей Глотов и Дмитрий Сосновский.

Большая часть подробностей о том, как КГБ представляет участников ОГСБ и их предполагаемые преступления, известна из фильма телеканала ОНТ с названием «20 Террор 21». По версии спецслужбы, одним главных преступлений стала попытка покушения на ведущего СТВ Григория Азаренка летом 2021 года.

Каждому из них предъявлены обвинения в сумме по десяти статьям. Среди них — участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК); приготовлении и пособничестве акту терроризма и акте терроризма (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 289 УК, часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 289, часть 2 статьи 289 УК); призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК); разжигании социальной вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК).

В августе 2021 года Верховный суд Беларуси признал ОГСБ террористической организацией.

Обновлено в 11:20. Добавлена информация о переквалификации дела.