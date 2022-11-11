«Рельсовый партизан», которому весной выстрелили в ноги при задержании, рассказал, что его нога до сих пор не выздоровела

40-летний житель Минского района Виталий Мельник, обвиняемый в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов, рассказал, что его правая нога, в которую весной силовики выстрелили при задержании, до сих пор не выздоровела, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на его письмо.

«Я понемногу поправляюсь, но без костылей много не пройти — мышцы на правой ноге не восстановились. Как я понял от местных врачей, они планируют меня после суда отправить сделать операцию», — написал он.

1 ноября Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Мельника. Ему вменяют акт терроризма (часть 1 статьи 289 УК), умышленное приведение в непригодное состояние железнодорожных путей с целью акта терроризма (часть 4 статьи 309 УК), оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия (части 2 и 3 статьи 295 УК).

В пресс-релизе Генпрокуратуры говорилось, что в автомобиле и дома у обвиняемого обнаружили пистолеты, а в соцсетях он оскорблял Лукашенко.

6 апреля телеграм-канал «Желтые сливы» сообщил о задержании 40-летнего мужчины из Минской области и троих бобруйчан за «подготовку диверсии» на железной дороге.

На видео с задержанием жителя Минского района силовики подбегают к красному Peugeot и разбивают стекло. После склейки видно, что мужчина лежит лицом в землю, затем следует еще одна склейка, и задержанный с перебинтованными ногами лежит уже лицом кверху, рядом заметна лужа крови.

Генпрокуратура писала, что при задержании сотрудники милиции «обоснованно применили огнестрельное оружие» — выстрелили по его нижним конечностям из-за «реальной угрозы вооруженного сопротивления».