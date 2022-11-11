В Минске силовики задержали четырех сотрудников СТО, предлагавшей бесплатный ремонт пострадавшим от репрессий

Силовики задержали четырех сотрудников минской СТО «Саня поможет», директор которой в 2020 году предлагал бесплатный ремонт владельцам пострадавших «от рук нехороших людей» автомобилей. Об этом сообщил провластный телеграм-канал «Сводки центра».

На «покаянном» видео директор СТО говорит, что предлагал помощь пострадавшим в 2020 году от милиционеров и что участвовал в протестах. Другой сотрудник СТО говорит, что ходил на митинги и был подписан на «экстремистские» телеграм-каналы.

«В отношении владельца и еще двух работников возбуждены уголовные дела за экстремизм, а еще один причастен к педофилии», — пишут «Сводки центра».

На инстаграм СТО «Саня поможет» подписаны более 13 тысяч человек.