Замглавы офиса президента Украины рассказал о строительстве стены на границе с Беларусью

Украина строит стену на границе с Беларусью, рассказал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Тимошенко, такие же работы ведутся и в Ровенской, и Житомирской областях. Кроме того, добавил он, «фортификационные сооружения» строят и в регионах, граничащих с Россией.