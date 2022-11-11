Замглавы офиса президента Украины рассказал о строительстве стены на границе с Беларусью
Замглавы офиса президента Украины рассказал о строительстве стены на границе с Беларусью
11 ноября 2022, 18:05
 
 
 
 
 

Украина строит стену на границе с Беларусью, рассказал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Фото: телеграм-канал Кирилла Тимошенко

«Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Тимошенко, такие же работы ведутся и в Ровенской, и Житомирской областях. Кроме того, добавил он, «фортификационные сооружения» строят и в регионах, граничащих с Россией.

     
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