Суд приговорил волонтера фонда «Страна для жизни» и доверенное лицо Светланы Тихановской к 8 и 1,5 годам соответственно

11 ноября Минский городской суд приговорил волонтера фонда «Страна для Жизни» Антона Сташевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Марину Дубровскую к 8 и 1,5 годам колонии соответственно, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Сташевского обвинили по статье о заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), Дубровскую — в подготовке или финансирования граждан для участия в грубом нарушении порядка (часть 2 статьи 342 УК).

Антона Сташевского, Юлию Сырых, Татьяну Островскую и Марину Дубровскую задержали 9 июля 2021 года. По информации «Вясны», обыск прошел в доме, где волонтеры формировали продуктовые передачи для задержанных и находящихся под стражей. По информации правозащитников, им предъявили обвинение по статье о финансировании деятельности экстремистского формирования (статья 361-2 УК).

В ноябре 2021 года Дубровскую перевели из СИЗО на домашний арест. После приговора суда ее взяли под стражу.

В мае 2022 года под подписку о невыезде из СИЗО вышли Островская и Сырых. Вскоре они выехали из Беларуси. Их дело вынесли в отдельное производство, а самих волонтерок объявили в розыск.