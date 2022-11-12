Правозащитница Наста Лойко не вышла на свободу после 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), пишет телеграм-канал «Гуманизм вашу мать».

Где сейчас находится правозащитница, неизвестно.

Лойко задержали 28 октября. 31 октября стало известно о ее аресте.

Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» писал, что против правозащитницы возбудили уголовное дело о содействии экстремизму (статья 361-4 УК).

На «покаянном» видео провластного канала она говорила, что не участвовала с 2020 года в акциях протестов и занималась правозащитной деятельностью. На камеру Лойко упоминала, что в октябре получила перевод от организации Amnesty в размере 4 500 евро.

В сообщении «Сводок центра» было упомянуто «€-радио, которое подставило очередного экстремиста за под уголовную статью». Вероятно, речь шла об издании «Еврорадио», которое МВД признало «экстремистским формированием».