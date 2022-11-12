Суд приговорил осветителя из Витебска к 12 годам колонии; одна из статей — руководство террористической организацией

11 ноября Минский городской суд в закрытом режиме приговорил 27-летнего витеблянина Вадима Васильева к 12 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Васильеву предъявили шесть статей: грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), действия против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создание экстремистского сообщества или участие в нем (статья 361-1 УК), разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК), организация масовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), создание или руководство террористической организацией (часть 1 статьи 290-4 УК).

В мае СК возбудил против руководителей телеграм-канала Nexta уголовное дело об «организации террористической организации» (часть 1 статьи 290-5 УК). На следующий день в телеграм-канале ГУБОП, появилась информация о задержании Васильева.

На покаянном видео, витеблянин говорил о том, что в июне 2020 года увидел объявление о наборе модераторов в чаты «Витебск 97%» и «Орша 97%». По словам Васильева его задачей было «следить за флудом, матом и копипастой».

По информации издания «Наша Ніва», Васильев долгое время работал осветителем в витебском кукольном театре. После — в витебском центре культуры.