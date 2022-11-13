Беларуса задержали в Ростовской области за «дискредитацию» российской армии

В Ростовской области за «дискредитацию» российской армии и высказывания о войне в Украине задержали 33-летнего жителя агрогородка Новые Докторовичи, сообщает информагентство области «Дон 24».

Сейчас задержанного по решению суда поместили в центр временного содержания иностранцев в Новочеркасске. Беларуса депортируют из России, пишет агентство.

По данным «Дон 24», задержанный ранее отбывал наказание в одном из исправительных учреждений региона, а в октябре ему запретили въезд в Россию на три года.