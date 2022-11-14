Суд в шестой раз арестовал священника Владислава Богомольникова, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія». Ему снова назначали 14 суток по неназванной статье.

— Те, кто отбывал с ним административный арест в одной камере, отмечают, что его настроение бодрое, несмотря на то, что ему не разрешают получать передачи и корреспонденцию. Он ведет беседы со своими сокамерниками, поддерживает их, — пишет телеграм-канал.

С отрудники ГУБОП задержали священника 31 августа, выломав дверь в его квартиру. На следующий день его арестовали на 14 суток по неизвестной статье.

16 сентября стало известно, что его арестовали на 15 суток. Вскоре после второго ареста последовал третий — вновь на 15 суток. 14 октября ему назначили очередные 15 суток, а после вновь арестовали на тот же срок.

Провластный канал «ЖС Premium» еще 1 сентября писал, что священник «пошел против собственного народа и собственной веры» и «собирал деньги на нужды нацистов из ВСУ». По информации канала, «привело его это все к уголовному делу по статье 361-1 УК РБ "Создание экстремистского формирования либо участие в нем"». Официальной информации об уголовном деле с тех пор не появилось.

Владислав Богомольников — клирик Минской епархии БПЦ, преподаватель Минской духовной академии. Он служил на «Площади Перемен» панихиду по Роману Бондаренко.

Исправлено в 15:30. Ранее в новости сообщалось об аресте Богомольникова в 15 суток, но это не так. Священника арестовали на 14 суток. Эту информацию изменил первоисточник — «Хрысціянская візія».