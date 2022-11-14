Осужденного анархиста Никиту Емельянова поместили в ПКТ на месяц

Осужденного анархиста Никиту Емельянова 25 октября поместили в помещение камерного типа на месяц, пишет телеграм-канал «#Разрушим_тюрьмы».

Кроме того, сообщают авторы канала, с 26 октября он отбывал 10 суток в ШИЗО, которые не засчитываются в срок пребывания в ПКТ. Что стало причиной для перевода, не уточняется.

«Мікіта піша таксама, што зараз адчувае абыякавасьць да палітычных падзей. Пакуль засяродзіўся на сабе, на сваім самаразьвіцьці», — рассказали «#Разрушим_тюрьмы».

В марте суд Ленинского района Могилева на выездном заседании в тюрьме №4 приговорил анархиста Никиту Емельянова к 2 годам колонии по обвинению в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК). По совокупности приговоров судья Оксана Ратникова назначила Емельянову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

12 октября 2020 года Емельянова приговорили к 7 годам колонии усиленного режима по обвинению в умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 218 УК), осквернении сооружений (статья 341 УК) и незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 2 статьи 295-3).

27 марта Минский городской суд уменьшил назначенный Емельянову срок до 4 лет лишения свободы в условиях строгого режима.

Суммарно Никита Емельянов провел в карцере и ШИЗО более семи месяцев. Анархист дважды держал голодовку в тюрьме №4.