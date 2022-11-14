«Штодзень»: силовики задержали жителя Зябровки по подозрению в шпионаже

Силовики задержали жителя деревни Зябровка Евгения Глушкова по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщает гомельское издание «Штодзень».По информации издания, задержанный находится в гомельском СИЗО №3. Подробности обвинения и задержания Глушкова неизвестны.

Как пишет «Штодзень», задержанный работал ветеринаром в одной из клиник Гомеля. До начала полномасштабной войны в Украине он долгое время жил за границей. Последние несколько лет он провел в Китае, где занимался музыкой, но из-за пандемии вынужден был вернуться домой.

Возле деревни Зябровка находится аэродром — группа мониторинга военной активности «Беларускі гаюн» периодически сообщает о запусках российских ракет и скоплении техники возле него.