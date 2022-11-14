Прокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц ООО «Клеригата», которое «осуществляло деятельность "Союза поляков"»
Прокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц ООО «Клеригата», которое «осуществляло деятельность "Союза поляков"»
14 ноября 2022, 11:17
 
 
 
 
 

Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело против должностных лиц ООО «Клеригата» и направила в экономический суд заявление о его ликвидации, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье о незаконной организации деятельности общественного объединения и участии в ней (часть 1 статьи 193 УК).

Согласно пресс-релизу, проверка прокуратуры и КГК обнаружила, что объединение «реализовывало цели и задачи» незарегистрированной организации «Союз поляков Беларуси».

В марте 2021 года против главы «Союза поляков» Анжелики Борис и «иных лиц» возбудили уголовное дело о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130). Тогда же силовики задержали главу Союза и еще четырех активистов.

Ирену Бернацкую, Марину Тишковскую и Анну Панишеву в конце мая того же года передали Польше. В марте 2022 года Анжелике Борис изменили меру пресечения на домашний арест. Журналист Андрей Почобут остается за решеткой.

По версии следствия, фигуранты с 2018 года организовывали в Гродно незаконные массовые мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований» времен Великой Отечественной войны, «совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

     
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