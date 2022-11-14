Прокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц ООО «Клеригата», которое «осуществляло деятельность "Союза поляков"»

Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело против должностных лиц ООО «Клеригата» и направила в экономический суд заявление о его ликвидации, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье о незаконной организации деятельности общественного объединения и участии в ней (часть 1 статьи 193 УК).

Согласно пресс-релизу, проверка прокуратуры и КГК обнаружила, что объединение «реализовывало цели и задачи» незарегистрированной организации «Союз поляков Беларуси».

В марте 2021 года против главы «Союза поляков» Анжелики Борис и «иных лиц» возбудили уголовное дело о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130). Тогда же силовики задержали главу Союза и еще четырех активистов.

Ирену Бернацкую, Марину Тишковскую и Анну Панишеву в конце мая того же года передали Польше. В марте 2022 года Анжелике Борис изменили меру пресечения на домашний арест. Журналист Андрей Почобут остается за решеткой.

По версии следствия, фигуранты с 2018 года организовывали в Гродно незаконные массовые мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований» времен Великой Отечественной войны, «совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».