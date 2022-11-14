Суд снова арестовал правозащитницу Насту Лойко на 15 суток по статье о мелком хулиганстве

Суд Первомайского района Минска снова арестовал правозащитницу Насту Лойко на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), сообщает телеграм-канал «Гуманизм вашу мать».

«Насту обвинили в том, что она "находясь в каб. 112 по адресу Белинского, 10 кричала и размахивала руками, вела себя агрессивно и вызывающе"», — пишут авторы канала.

По информации «Гуманизм, вашу мать», на суде Лойко рассказала, что во время отбывания предыдущего ареста сотрудник ГУБОПиК ударил ее электрошокером, а в ЦИП ее без верхней одежды вывели на улицу на 8 часов.

Лойко задержали 28 октября. 31 октября стало известно о ее аресте на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП).

Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» писал, что против правозащитницы возбудили уголовное дело о содействии экстремизму (статья 361-4 УК).

На «покаянном» видео провластного канала она говорила, что не участвовала с 2020 года в акциях протестов и занималась правозащитной деятельностью. На камеру Лойко упоминала, что в октябре получила перевод от организации Amnesty в размере 4 500 евро.

В сообщении «Сводок центра» было упомянуто «€-радио, которое подставило очередного экстремиста за под уголовную статью». Вероятно, речь шла об издании «Еврорадио», которое МВД признало «экстремистским формированием».