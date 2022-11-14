Глава МВД: органы установили взаимосвязь между отключением электричества в Украине и звонками мошенников

Глава МВД Иван Кубраков заявил, что в ведомстве установили взимосвязь между отключением электричества в Украине и звонками мошенников, которые представляются пострадавшими родственниками, передает «Белта».

— В основном колл-центры находятся в Украине. Мы проанализировали ситуацию. Когда в СМИ появляется информация, что в ходе специальной операции на территории Украины исчезает электричество, есть какие-то вопросы с интернетом, на территорию Беларуси не поступает ни одного звонка, — рассказал министр.