Суд перевел на тюремный режим приговоренного к 5 годам колонии художника Алеся Пушкина

Художника Алеся Пушкина переводят в тюрьму на 1,5 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, 11 ноября судья Ивацевичского района Александр Крылович постановил перевести Пушкина на тюремный режим. В какой тюрьме художник будет отбывать наказание, пока неизвестно.

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Пушкина задержали 30 марта 2021 года. Через год его приговорили к 5 годам строгого режима по обвинению в надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). На одном из заседаний художник в знак протеста порезал себе живот.

Алесь Пушкин — автор манифеста соц-арта, художник, перформер. Самый известный его перформанс — «Гной для прэзідэнта» (1999 год), во время которого он перевернул тележку с навозом перед администрацией Александра Лукашенко. За это он был приговорен к двум годам лишения свободы условно.