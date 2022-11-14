Суд приговорил 20‑летнего гродненца из «списка террористов» к 6,5 годам колонии

Гродненский областной суд приговорил к 6,5 годам колонии 20-летнего местного жителя Сергея Рябцева, которого внесли в «террористический список», сообщает правозащитный центр «Вясна». Заседание прошло 4 ноября, но известно о нем стало только сейчас.

Судья Николай Рачинский признал Рябцева виновным в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), клевете на Лукашенко (часть 1 статьи 367 УК), разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и массовых беспорядках (часть 1 статьи 293 УК).

Гродненца задержали 30 сентября 2021 года за комментарии о перестрелке программиста Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка.

В начале сентября этого года КГБ внес Рябцева в список «лиц, причастных к террористической деятельности».