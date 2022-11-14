Суд приговорил минчанина, который «прошел регистрацию» в полк Калиновского, к 4 годам колонии

Минский городской суд приговорил 20-летнего минчанина Андрея Раптуновича к 4 годам колонии усиленного режима по статьям о (часть 1 статьи 13 и статья 361-1 УК) и о (часть 3 статьи 361-1 УК). Об этом сообщает «Вясна».

Как утверждал СК, Раптунович прошел регистрацию в неназванном телеграм-канале и сообщил администратору о готовности «"по первому сигналу" взять оружие в руки». Помимо этого, он также зарегистрировался в плане «Перамога» и предлагал там «свои услуги, выражая стремление к совершению противоправных действий», писало ведомство.

В июле госагентство «Белта» опубликовало видео, в котором минчанин на камеру рассказывал, как он регистрировался для вступления в полк Кастуся Калиновского.

«Я написал им сообщение, коротко, что я такой-то такой-то, хочу к вам вступить — что мне для этого сделать надо и как к вам добраться?», — говорит он.

Как рассказывал минчанин, по плану он должен был приехать в Польшу на автобусе, после чего он ожидал бы дальнейших инструкций из чата, с которым он связывался. После задержания свое отношение к полку Калиновского он охарактеризовал как негативное, говорилось в ролике.

«Мне сотрудники в ГУБОПе показали одно видео, после чего мое, скажем так, мировоззрение перевернулось на 160 градусов. В видео, коротко если, говорилось о том, что украинцы с 2014 года уничтожали сами себя, им помогали "азовцы" — они жгли там все и творили беспредел», — рассказал он.

О задержании минчанина стало известно 16 июня из сообщения провластного телеграм-канала «Белорусский силовик». В «покаянном» видео задержанный рассказывал, что работает учителем в центре дополнительного образования «Маяк».

«В 2020 году я ходил на несанкционированные митинги. Я перешел по ссылке в план "Перамога" и там начал регистрацию. В батальон Кастуся Калиновского также перешел по ссылкам и зарегистрировался. Я хотел поддержать украинских нацистов, в чем очень сильно раскаиваюсь», — объяснял он причину задержания.