Силовики проводят обыски у представителей «Союза поляков Беларуси»

У представителей «Союза поляков Беларуси» проходят обыски, сообщил в фейсбуке представитель организации Марек Заневский.

— В данный момент в квартирах председателя совета СПБ Ирены Валунь и вице-президента Ренаты Деменчук проходят обыски. Телефоны активистов не отвечают, — написал он.

Сегодня прокуратура сообщила об уголовном против должностных лиц ООО «Клеригата». Его возбудили по статье о незаконной организации деятельности общественного объединения и участии в ней (часть 1 статьи 193 УК) за то, что «Клеригата» «реализовывала цели и задачи "Союза поляков Беларуси"».

В марте 2021 года против главы «Союза поляков» Анжелики Борис и «иных лиц» возбудили уголовное дело о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130). Тогда же силовики задержали главу Союза и еще четырех активистов.

Ирену Бернацкую, Марину Тишковскую и Анну Панишеву в конце мая того же года передали Польше. В марте 2022 года Анжелике Борис изменили меру пресечения на домашний арест. Задержанный журналист Андрей Почобут остается за решеткой.

По версии следствия, фигуранты с 2018 года организовывали в Гродно незаконные массовые мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований» времен Великой Отечественной войны, «совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».