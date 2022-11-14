Музыканты Tor Band не вышли на свободу после 15 суток ареста

Музыкантов рогачевской группы Tor Band Дмитрия Головача и Евгения Бурло не выпустили на свободу после 15 суток ареста, пишет «Флагшток».

По информации издания, в Рогачевском и Гродненском РОВД, где могли находиться музыканты, их жены и фотограф Андрей Салов, снимавший для группы клипы, отказались сообщить, где сейчас находятся задержанные и что им вменяют.

28 октября в Рогачеве силовики задержали участников Tor Band. Их арестовали на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). Позже правозащитники сообщили, что в тот же день задержали и фотографа Андрея Салова.

В конце августа 2022 года суд Центрального района Гомеля признал «экстремистскими материалами» соцсети группы и песни «Жыве»,"Уходи», «Кто, если не ты?», «Мацi, «Мы — не народец», «Без вайны», «Беларус беларусу беларус»,"Dead Мороз», «Мы станем сильней!», и «Родная Зямля».