Сотрудники ГУБОП задержали тиктокерку Антонину Валькову с ником «t.o._ya» — «покаянное» видео разместили в ее аккаунте.

На камеру задержанная сказала, что участвовала в «несанкционированных массовых мероприятиях» и призвала других тиктокеров не выкладывать видео «протестной направленности».



На последней секунде ролика голос за кадром спрашивает, является ли Валькова лесбиянкой, на что она отвечает отрицательно.

У аккаунта «t.o._ya» более 5 000 подписчиков. Его авторка записывала видео на беларуском языке, во многих из них Валькова исполняла песни. Недавно она выпустила музыкальный альбом «Падарожнікі».