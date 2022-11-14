Провластный канал опубликовал «покаянное» видео с задержанной женой осужденного на 3 года Артема Анищука

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» сообщает о задержании жены осужденного, которого КГБ внес в террористический список.

По информации «Вясны», это Ольга Анищук, жена заключенного Артема Анищука. 4 ноября ее арестовали на 10 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

В покаянном видео минчанка говорит, что подписана на «экстремистские» каналы, пересылала их сообщения и обсуждала «протестную деятельность» с создательницей ресурса о политзаключенных dissident.by Мариной Касинеровой.

— Она нагнетала взбросами и фейками ситуацию вокруг пенитенциарной системы, закидывала госорганы надуманными жалобами, насоздавала закрытых групп с родственниками осужденных, где распространяла массово экстремистские материалы, — пишут авторы канала.

Артема Анищука приговорили к 2 годам колонии в феврале 2021 года. По версии следствия, он и четверо минчан повредили машину жены Александра Гейца — замначальника отдела организации оперативно-режимной работы в ИК, ВК, ЛТП Департамента исполнения наказаний.

За день до освобождения его взяли под стражу по новому делу. По версии обвинения, 26 сентября 2020 года Анищук оскорбил представителя власти в закрытом чате «Кепка».

Прокурорка запросила для него 2 года химии по статье об оскорблении милиционера, но, сложив приговоры по двум уголовным делам, суд приговорил его к 3 годам колонии.

Обновлено в 14:08. Добавлена информация об имени задержанной.