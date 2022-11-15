Приговоренный к 18 годам колонии анархист Дмитрий Дубовский в суде не признал вину по новому делу

Осужденный на 18 лет колонии анархист Дмитрий Дубовский в суде не признал вину по новому делу, эпизоды которого датируются 2009 и 2010 годом, пишет сотрудница «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

Анархисту вменяют хулиганство (часть 2 статьи 339 УК) и уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 2 статьи 218 УК).

По словам Гладкой, Дубовского обвиняют в том, что он забросил дымовую шашку на территорию Минобороны в Минске, а позже с другими анархистами вышел на дорогу. Когда это произошло, сотрудница «СБ. Беларусь сегодня» не уточняет.

— Вели себя агрессивно, мешали движению, скандировали антиправительственные, антигосударственные, антиобщественные лозунги. К примеру: «Выше черный флаг, государство — главный враг», — пишет она.

По версии обвинения, анархист напал на опорный пункт милиции в Солигорске — когда имел место этот эпизод, не сообщается.

Кроме этого, Дубовскому вменяют несколько поджогов 2010 году. По утверждению Лебедевой, анархист разбил куском тротуарной плитки стекло в Доме профсоюзов и забросил внутрь зажженный факел, коктейлями Молотова поджег КПП ЦИП Мингорисполкома и — вместе с другими анархистами — филиалы банка на Партизанском проспекте.

О новом уголовном деле против осужденного в начале сентября сообщал телеграм-канал «Право на восстание», подробности не уточнялись.

В 2021 году суд в закрытом режиме приговорил Дубовского к 18 годам колонии по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК). Фигурантами дела также были анархисты Игорь Олиневич, Дмитрий Резанович и Сергей Романов — они получили от 19 до 20 лет колонии.



