Суд в Минске приговорил профсоюзную активистку к полутора годам колонии по статье о грубом нарушении порядка

Суд Московского района Минска 15 ноября приговорил активистку Свободного профсоюза металлистов Янину Малаш к полутора годам лишения свободы по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Приговор вынес судья Сергей Кацар.

Янина Малаш работала сборщицей деталей на Минском электротехническом заводе имени Козлова, откуда ее уволили осенью 2020 года по политическим причинам — из-за участия в акциях протеста. В интервью DW женщина рассказывала, что стояла в «цепи солидарности» у проходной завода около 30 минут, и получила за это выговор. Она также добивалась у начальства проведения настоящих, а не фиктивных инструктажей по технике безопасности, и отказывалась работать, пока это не будет сделано.

19 апреля 2022 года Янину Малаш задержали, до суда она провела в СИЗО почти семь месяцев. На воле у Янины Малаш осталась дочь.