Суд приговорил профсоюзного лидера Александра Мишука к 2,5 годам колонии по статье о действиях против нацбезопасности

Минский областной суд приговорил вице-председателя Белорусского независимого профсоюза (БНП) Александра Мишука к 2,5 годам колонии по статье о действиях против нацбезопасности (часть 1 статьи 361 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Мишука обвинили в том, что он выступил перед рабочими «с целью создания страйкового комитета». Обвиняемый объяснил это тем, что «все находились под влиянием эмоций из-за массового насилия со стороны силовиков».

25 мая силовики задержали Мишука на рабочем месте.

Кроме занимаемой должности вице-председателя БНП, Мишук избран председателем Первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий».