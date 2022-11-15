МВД: против задержанных участников СБНШ возбудили дело по статье о создании экстремистского формирования

Против задержанных участников телеграм-чата «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта» возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского формирования либо участии в нем (статья 361-1 УК), сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, задержаны пять человек. Среди них трое несовершеннолетних. МВД утверждает, что они администрировали четыре аккаунта в тиктоке и два телеграм-канала.

9 ноября провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянные» видео с задержанными. По скриншотам можно сделать вывод, что в группе состояли 35 человек.

«Радикалы вели активную экстремистскую деятельность в каждом регионе, обсуждали и планировали диверсии и теракты, в том числе на железной дороге и с использованием "коктейлей Молотова"», — пишут авторы «Сводок центра».

Как пишут авторы провластного канала, двое из осужденных «привлекались за экстремизм» по уголовным делам. Один из задержанных рассказал, что «был судим за раскрашивание мусорок».

«Банда причастна к ряду поджогов, в том числе рамки BelToll в районе Сеницы больше месяца назад», — утверждают авторы «Сводок центра».

3 ноября МВД признало экстремистским формированием «Саюз Беларускага Нацыянальнага Шчыта».