В Минске завели уголовное дело против 22‑летнего ремесленника, который купил и убил 15 котов «из‑за плохого настроения»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными (части 1 и 2 статьи 339-1 УК) против 22-летнего минского ремесленника, пишет пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, минчанин купил в интернете и убил 15 котов. В одном из случаев подозреваемый бросил котенка о дерево в лесопарке столицы. Тела погибших животных он выбрасывал через балкон или в мусорные контейнеры, утверждает СК. Следствие установило, что свои действия минчанин снимал на камеру.

Как пишет СК, днем 11 августа зоозащитникам рассказали о криках животного в квартире Фрунзенского района города. Но там никто им не открыл и волонтеры нашли труп кота в мусорном контейнере.

«В ходе допроса молодой человек объяснить свой поступок не смог. С его слов, многочисленные удары руками и ногами он наносил по различным частям тел животных из-за плохого настроения», — утверждает ведомство.