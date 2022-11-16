Суд в Гомеле приговорил антифашистку из Мозыря к 2,5 годам колонии по статье о разжигании вражды

Гомельский областной суд приговорил антифашистку из Мозыря Кристину Черенкову к двум с половиной годам лишения свободы по статье о разжигании розни (статья 130 УК), сообщает телеграм-канал «АЧК-Беларусь». Приговор вынес судья Алексей Хлыщенков.

Кристина Черенкова — жена вокалиста группы «Ня варта» Федора Черенкова. Ее обвинили в том, что в своем аккаунте в инстаграм она оскорбляла сотрудников милиции.

Кристина Черенкова была задержана в марте 2022 года, провластный телеграм-канал опубликовал видео, где она говорит, что с декабря 2020 года публиковала в инстаграме посты «с негативной оценкой работы сотрудников [милиции], и с оскорблениями в их адрес». При этом, подчеркивает она, никого поименно она не называла.