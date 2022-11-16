Минздрав приостановил работу трех медцентров

16 ноября Минздрав приостановил действие лицензий трех медцентров — «Кравира», «Доктор Немо», и «ПлеядаМед» (Dental Clinic), сообщает телеграм-канал министерства. Решение вступает в силу с 28 ноября.

Решение о приостановке лицензий принял Республиканский лечебно-контрольный совета Минздрава. По мнению членов совета, специалисты в медицинском центре «Кравира» медицинскую помощь оказывали с нарушениями протоколов лечения.

«Выявлены факты оказания медицинской помощи с нарушениями, которые являются крайне значимыми и могут повлечь, а возможно повлекли, причинение вреда жизни и здоровью, что характеризует медицинскую помощь, как небезопасную. Организация медицинской помощи в этом центре создаёт реальную угрозу жизни пациентов при возможном развитии осложнений в раннем послеоперационном периоде», — сказано в сообщении Минздрава.

Кроме того, как сказано в сообщении Минздрава, в медцентре «Кравира» использовалась незарегистрированная медицинская техника, был нарушен порядок оказания неотложной медицинской помощи, ненадлежащим образом хранились лекарственные средства.

В медицинском центре «Доктор Немо», как утверждает Минздрав, не было некоторой медицинской документации, в том числе — договоров на техническое обслуживание медицинской техники, а также нарушались санитарные нормы.

В медцентре «Dental Clinic» Минздрав выявил факты выполнения работ, не заявленных в лицензии, нарушения требований к занятию должностей, нарушения санитарных норм, нарушения в части медицинских документов и использование незарегистрированной медицинской техники, лекарств и методик.

Действия лицензий Министерство здравоохранения приостановило до устранения выявленных нарушений.

В августе Минздрав приостанавливал деятельность медцентров «Нордин» и «Три Дантиста Плюс». Среди причин приостановки деятельности «Нордин» Минздрав указал в том числе «осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии», «множественные нарушения в сфере обращения лекарственных средств» и «нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения». 3 октября действие лицензии этих медцентров восстановили.