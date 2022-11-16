Суд приговорил лидера независимого профсоюза «Гродно Азот» к 5 годам колонии за разговор с «Белсатом»

Гродненский облсуд приговорил председателя первичной организации Беларусского независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот» Андрея Ханевича к пяти годам лишения свободы, рассказали в организации.

Ему было предъявлено обвинение в содействии экстремистской деятельности (часть 2 статьи 361-4 УК) и дискредитации Беларуси (статья 369-1).

Причиной возбуждения уголовного дела против Андрея Ханевича, как сообщает профсоюз, стал его разговор с журналистом «Белсата», во время которого он «передал некие сведения». Телефон мужчины прослушивали силовики.