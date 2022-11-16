Оператора «Страны для жизни» Артема Сакова перевели на тюремный режим

По решению суда Шкловского района Артему Сакову, фигуранту «дела Тихановского» изменили режим отбывания наказания и перевели в могилевскую тюрьму, сообщает правозащитный центр «Вясна». На какой срок его перевели - не известно.

Артем Саков — один из бывших видеооператоров проекта «Страна для жизни». Его обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса, и в декабре 2021 года приговорили к 16 годам колонии усиленного режима. В августе администрация колонии в Шклове помещала Артема Сакова в ПКТ на четыре месяца за нарушение правил внутреннего распорядка. Как именно он нарушил правила — не известно.