«Сводки центра»: силовики задержали администратора закрытого чата «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта»

Силовики задержали 19-летнего «администратора закрытого чата "Саюз беларускага нацыянальнага шчыта"», пишет провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

В «покаянном» видео он говорит, что «собирался ехать воевать в Украину на стороне националистических батальонов ВСУ». Как утверждают авторы канала, задержанный фиксировал передвижение военных вертолетов и передавал информацию об этом телеграм-каналу «Беларускі Гаюн».

Силовики задержали его за «администрирование закрытого телеграм-чата "Саюз беларускага нацыянальнага шчыта"», говорит он на камеру. По его словам, в чате обсуждали проведение диверсий и терактов на территории Беларуси.

15 ноября против задержанных участников телеграм-чата «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта» возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского формирования либо участии в нем (статья 361-1 УК).

По информации ведомства, тогда задержали пять человек. Среди них трое несовершеннолетних. МВД утверждал, что они администрировали четыре аккаунта в тиктоке и два телеграм-канала.

9 ноября провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянные» видео с задержанными. По скриншотам можно сделать вывод, что в группе состояли 35 человек.

3 ноября МВД признало экстремистским формированием «Саюз Беларускага Нацыянальнага Шчыта».