В Старых Дорогах по инициативе провластной активистки убрали памятники Гениюш, Короткевичу и другим беларуским деятелям

В музее Анатолия Белого в Старых Дорогах по инициативе провластной активистки Ольги Бондаревой убрали бюсты и памятные доски беларуских поэток и писательниц Ларисы Гениюш и Натальи Арсеньевой, основателей «Нашай Нівы» братьев Луцкевичей, Кастуся Калиновского и деятелей БНР. Об этом сама активистка сообщила в телегарм-канале.

Кроме портретов деятелей культуры, с фасада музея убрали вывеску с цитатой из писателя Владимира Короткевича «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмёрлі».

Свое внимание на музей власти обратили еще в августе, писала Бондарева.

«Там еще и морда нацистской шлюхи Арсеньевой висела, но, когда в августе белорусы указали хозяину логова на недопустимость героизации военных преступников, предателей Родины и коллаборационистов, тот следы Арсеньевой зачистил», — рассказывала она в своем телеграм-канале.

В конце октября к кампании против «русоненавистнической пронацистской экспозиции» подключилась и сама Бондарева. На видео, которое она опубликовала 6 ноября, заметно, что перед входом в музей пропала часть барельефов и вывеска с цитатой Короткевича.

«Нацизму не место на многострадальной белорусской земле!» — писала активистка.

16 ноября Бондарева опубликовала новое видео из Старых Дорог. На нем двое мужчин обсуждают опустевшие основания от памятных досок.

— А кто здесь был? — спрашивает мужской голос за кадром.

— Лариса Гениюш, — отвечает ему человек в рабочей форме.

— А она кто такая вообще?

— Ну тоже, знаете, считается как… Я даже не знаю.

В конце видео человек за кадром переспрашивает, кто такая Наталья Арсеньева: «Ее к нацистам приписывают?». Его собеседник это подтверждает.

«Мы же благодарим членов военно-исторического общества, подполковника КГБ в отставке Емельяна Николаевича Лепешко, Александра Стефановича Плавинского, а также неравнодушных жителей Старых Дорог и чиновников, которые по скромности своей пожелали остаться неназванными, за активную гражданскую позицию и непримиримую борьбу с неонацизмом», — пишет Бондарева под последним опубликованным видео из музея.

Лариса Гениюш — беларуская поэтка, писательница и диссидентка. В 1949 ее приговорили к 25 годам лишения свободы, а в 1956 — реабилитировали. Свой опыт допросов и лагерей она описала в мемуарной книге «Споведзь».