В Минске силовики задержали осужденную почтальонку Ларису Тонкошкур за передачу данных в «Черную книгу Беларуси»

В Минске силовики задержали осужденную на 3 месяца ареста по статье о незаконном распространении сведений о частной жизни (статья 179 УК) почтальонку Ларису Тонкошур. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

Как пишут авторы канала, после выхода на свободу Тонкошур отправила в «Черную книгу Беларуси» личные данные судьи и прокурора по своему делу.

По информации правозащитников, первый раз ее задержали в августе 2021 года, после чего осудили на 3 месяца ареста по статье о незаконном распространении сведений о частной жизни (статья 179 УК).

Согласно материалам дела, тогда она передала администраторам телеграм-канала «Лебяжий 97%» личные данные сотрудников органов внутренних дел, которые она получила из картотеки подписчиков издания МВД «На страже».

На свободу Тонкошур вышла в сентябре 2021 года.