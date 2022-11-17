Республиканская коллегия адвокатов назначила внеочередную аттестацию Владимиру Пыльченко и Владимиру Мацкевичу

Беларуская республиканская коллегия адвокатов назначила внеочередную аттестацию адвокатам Владимиру Пыльченко и Владимиру Мацкевичу на 1 декабря, сообщает проект «Право на Защиту». По информации правозащитного центра «Вясна», на переаттестацию вызвали и адвоката Дмитрия Пигуля.

Квалификационная комиссией при Минюсте рассмотрит материалы о выполнении адвокатом требований законодательства и другие материалы, характеризующие профессиональную деятельность. Комиссия может проверить знание юристом законодательства в устной форме, пишет проект о процедуре.

— На практике проверка знаний адвокатом законодательства»на аттестации может иметь различную сложность и продолжительность: от нескольких вопросов по лицензированию адвокатской деятельности и правилам профессиональной этики адвоката до «экзамена» по различным отраслям права, вне зависимости от специализации адвоката, при этом требуется немедленное и дословное цитирование норм законов, — объясняет «Право на Защиту».

По данным проекта, С начала 2020 года по сентябрь 2022 года не менее 38 адвокатов лишены своего статуса в результате процедуры очередной или внеочередной аттестации.

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Владимир Пыльченко — адвокат Марии Колесниковой, Эдуарда Бабарико, Ирины Славниковой, Екатерины Бахваловой и Левона Халатряна и других. Виктор Мацкевич защищает интересы Сергея Тихановского, Игоря Олиневича, Акихиро Гаевского-Ханада, Евгения Юшкевича, Виктора Бабарико, Алеся Беляцкого. Дмитрий Пигуль был адвокатом фигурантов дела «Буслы ляцяць» и «дела студентов».



Обновлено в 11:00. Добавлена информация «Вясны» о Дмитрии Пигуле.