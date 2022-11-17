Против двух жителей Красного Берега, которые повесили бродячую собаку на крыльце дома, возбудили уголовное дело
Против двух жителей Красного Берега, которые повесили бродячую собаку на крыльце дома, возбудили уголовное дело
17 ноября 2022, 14:49
 
 
 
 
 

Против 48-летнего и 35-летнего жителей агрогородка Красный Берег, повесивших собаку, возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (статья 339-1 УК). Об этом пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Обратная сторона».

24 октября жители агрогородка поймали бродячую собаку, повесили на крыльце частного дома, а потом выбросили ее тело. По словам авторов канала, это произошло на глазах у ребенка, а милицию вызвала местная зоозащитница.

— Бродячего пса боялись местные жители, однако служба по отлову никак не могла его поймать. Мужчинам удалось закрыть животное в сарае, изловить и повесить, — говорится в посте «Обратной стороны».

Авторы канала добавляют, что сотрудники СК выясняют обстоятельства происшествия, в том числе причину, по которой обвиняемые не вызвали службу по отлову после того, как закрыли собаку в сарае.

     
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