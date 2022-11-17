Против двух жителей Красного Берега, которые повесили бродячую собаку на крыльце дома, возбудили уголовное дело

Против 48-летнего и 35-летнего жителей агрогородка Красный Берег, повесивших собаку, возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (статья 339-1 УК). Об этом пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Обратная сторона».

24 октября жители агрогородка поймали бродячую собаку, повесили на крыльце частного дома, а потом выбросили ее тело. По словам авторов канала, это произошло на глазах у ребенка, а милицию вызвала местная зоозащитница.



— Бродячего пса боялись местные жители, однако служба по отлову никак не могла его поймать. Мужчинам удалось закрыть животное в сарае, изловить и повесить, — говорится в посте «Обратной стороны».

Авторы канала добавляют, что сотрудники СК выясняют обстоятельства происшествия, в том числе причину, по которой обвиняемые не вызвали службу по отлову после того, как закрыли собаку в сарае.