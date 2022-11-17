Экс‑доцентку МГЛУ Наталью Дулину обвиняют в содействии экстремисткой деятельности

Экс-доцентка МГЛУ Наталья Дулина стала подозреваемой в содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), пишет провластный телеграм-канал «Обратная сторона».

«Тетя порассуждала о национальной идее Беларуси на экстремистской помойке», — намекают на программу «Ідэя Х» в эфире «Еврорадио» авторы канала.

О первом уголовном деле против Дулиной стало известно 3 октября. Пресс-служба МВЖ писала, что против нее возбудили уголовное дело о о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК).

В июне ее арестовывали на 15 суток за «мелкое хулиганство» (статья 19.1 КоАП). Ранее экс-доцентка отбыла 15 суток ареста за участие в антивоенной акции 27 февраля.

В октябре 2020 года Наталью Дулину уволили из МГЛУ за участие в университетской забастовке. В университете она работала на кафедре итальянского языка.