Суд в Гааге приговорил троих обвиняемых в крушении малайзийского Boeing 777 к пожизненному заключению

Суд в Гааге приговорил троих обвиняемых по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing 777 рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, и при крушении которого погибли 298 человек, к пожизненному заключению, передает «Ґрати».

Бывшего «министра обороны» самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего старшего офицера ГРУ России Сергея Дубинского и бывшего командира сил «ДНР» Леонида Харченко признали виновными по двум статьям уголовного кодекса Нидерландов: 168 (уничтожение самолета) и 289 (убийство пассажиров). Еще одного командира из «ДНР», Олега Пулатова, оправдали за недостаточностью улик.

Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз — каждого пассажира и члена экипажа МН17, пишет «Ґрати».

В суде признали версию обвинения, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного из России, который находился в поле под Первомайским, уточняют «Ґрати».

Кроме того, суд в Нидерландах признал, что Boeing 777 сбили по ошибке, так как его посчитали военным самолетом, но тяжесть преступления это не умаляет, передает Deutsche Welle.

Заочный процесс по делу начался в Гааге весной 2020 года.